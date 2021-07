Nieuw op Netflix in juli: Sky Rojo, Outer Banks en Vikings

Series

Young Royals - 1 juli

Seizoen 1

Deze serie draait om de jonge prins Wilhelm, die op het prestigieuze internaat Hillerska de kans krijgt om zijn seksualiteit te ontdekken. Hij begint te dromen, maar mogelijk iets teveel. Het stelt hem uiteindelijk voor een groot dilemma: kiest hij voor zijn plicht of toch voor de liefde?

Atypical – 9 juli

Seizoen 4

In het laatste seizoen van Atypical krijgt de autistische Sam (Keir Gilchrist) het niet makkelijk. Hij ondervindt problemen op school en vraagt zich af wat hij na zijn afstuderen moet doen. Verder tilt zijn zus Casey haar relatie naar een hoger niveau en keert docent Sara Gilbert terug.

Virgin River – 9 juli

Seizoen 3

Mel Monroe en haar dierbaren worden geconfronteerd met genoeg problemen: dood, brand, voogdij, scheidingen en het onderzoek naar de identiteit van Jacks schutter. Eén ding is wel duidelijk: Jack is levend en al van de partij.

Never Have I Ever – 15 juli

Seizoen 2

De Indiaas-Amerikaanse tiener Devi (Maitreyi Ramakrishnan) zoende in de laatste aflevering van het eerste seizoen met Ben (Jaren Lewison) en dat zorgt ervoor dat ze nu plots twee vriendjes heeft. Samen met haar twee beste vrienden probeert ze uit te zoeken voor wie ze moet kiezen – of gaat ze stiekem voor allebei?

Sky Rojo – 23 juli

Seizoen 2

Coral, Wendy en Gino zijn erop gebrand om wraak te nemen op hun jagers. De meiden worden nog steeds achtervolgd door Romeo, Moises en Christian, maar die zoektocht verloopt nog moeizaam. Uiteraard zijn conflicten niet uitgesloten.

Outer Banks – 30 juli

Seizoen 2

In het tweede seizoen van Outer Banks is de groep vastbesloten om te achterhalen wat er is gebeurd met de vermiste vader van hun leider. Tijdens hun zoektocht komen ze erachter dat er sprake is van een legendarische schat. En dat zou zomaar eens hun eerste aanwijzing kunnen zijn.

Vikings – 1 juli

Seizoen 6 deel 2

In het slotseizoen van Vikings krijgen de zoons van Ragnar Lothbrok te maken met Oleg de Profeet: een christelijke koning die de Vikingen van hun heidense geloof af wil krijgen. Ivar eindigt aan de kant van Oleg, terwijl Bjorn de wanhopige strijd van de Vikingen blijft steunen. Als heerser van Kattegat is koning Harald dusdanig impopulair dat Bjorn er bijna alleen voor staat.

Films

A Classic Horror Story (2021) - 14 juli

De Italiaanse horrorfilm A Classic Horror Story gaat over vijf reizigers in een bos in Zuid-Italië. Ze moeten daar een wanhopig gevecht aangaan om aan een gruwelijk lot te ontkomen.

Fear Street - 2 juli

Deel 1 tot en met 3

Netflix komt met een bijzondere horrortrilogie, gebaseerd op de boekenreeks van R.L. Stine (bekend van Kippenvel). De drie films nemen je mee naar het stadje Shadyside in de Amerikaanse staat Ohio, waar een groep tieners een schokkende ontdekking doet: hun woonplaats wordt al jaren geteisterd door bovennatuurlijke fenomenen. De tieners zijn mogelijk het volgende doelwit.



Fear Street deel 1 verschijnt op 2 juli, deel 2 op 9 juli en tot slot deel 3 op 16 juli.

The Last Mercenary (2021) - 20 juli

De Vlaamse Jean-Claude van Damme kruipt in de huid van een mysterieuze ex-agent van de geheime dienst die dringend moet terugkeren naar Frankrijk. De regering beschuldigt zijn vervreemde zoon namelijk van wapen- en drugshandel.

How I Became A Superhero (2021) - 9 juli

In deze actiekomedie leven superhelden in vrede naast de ‘gewone’ mens. Tot een mysterieus medicijn op de markt komt dat alle mensen superkrachten geeft. Aan luitenant Moreau en Schaltzmann de taak om dit te onderzoeken voordat het meer kwaad doet dan goed.

Last Summer (2021) - 9 juli

Deniz bezoekt elk jaar het zomerhuis van zijn ouders, maar deze keer voelt hij zich anders. Hij is nu 16 en voelt zich zelfverzekerder dan ooit. Hij is er klaar voor om zijn jeugdliefde de liefde te verklaren, maar komt in een ingewikkelde driehoeksverhouding terecht.

