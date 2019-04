Nieuw podium voor Tour-winnaar Joop Zoetemelk

Kijkers The Passion in vuur en vlam om knappe Judas

7:31 Kijkers van paasspektakel The Passion zijn vanavond helemaal weg van rockartiest Lucas Hamming (25), die in de huid van apostel Judas Iskariot kruipt. Op Twitter, waar The Passion al snel trending topic was, wordt hij de knapste Judas ooit genoemd.