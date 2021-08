Nieuw seizoen Stranger Things pas volgend jaar op Netflix

Jan Dulles: We moeten denken aan toekomst mét Covid

5 augustus Jan Dulles is het volledig eens met de boodschap van Jett Rebel, die dinsdag een open brief plaatste in de Volkskrant. Het huidige coronabeleid is volgens de zanger van de 3JS niet houdbaar voor de entertainmentsector. Volgens hem moeten we inmiddels denken aan een toekomst mét corona.