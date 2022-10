Nieuw tv-format: de beste schoonmaker van Nederland

Het Deense format is op de Mipcom, de televisiebeurs in Cannes, een van de beste verkochte titels. Master Cleaners, zoals het origineel heet, is aangekocht door producenten uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italie en Verenigde Staten. In Nederland werkt producent Heus, bekend van onder andere Nick, Simon en Kees: Homeward Bound, aan het format. ,,Dit is een realityserie waarin tien kandidaten van verschillende pluimage strijden om de titel beste schoonmaker van Nederland”, verklaart Duurt Holman namens Heus. ,,Kijk, iedereen heeft een huis en moet schoonmaken. Het is dus heel herkenbaar voor mensen. We spraken de Deense producent die vertelde dat in hun show ook echt de Monica Gellers van deze wereld meedoen”, verwijst hij naar het fictieve neurotische personage in Friends dat gruwt van viezigheid.