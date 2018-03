Nieuwe album Ronnie Flex bevat veel stoerdoenerij over bitches en money

HIPHOP

Volgens een door sterren als Beyoncé gevestigde traditie, kondigde Ronnie Flex vorige week de rush release van zijn derde soloalbum aan. Verrassend, omdat hij juist even uit de roulatie leek in een poging af te kicken van zijn wietverslaving. Ronnie Flex zette Nori duidelijk al voor die tijd op. Introspectieve teksten over zijn innerlijke gevecht ontbreken vrijwel geheel. En dat is jammer. ‘Paranoia door de drugs/Ik gooi m’n leven weg/Ik land als een paratrooper op die ene kech’, rapt hij slechts op het deels Engelstalige Batman. Is dat laatste, beladen, woord een steunbetuiging aan zijn collega Boef? Uiteindelijk leunt Flex wel erg veel op stoere verhalen over bitches en het uitgeven van money. Muzikaal passen de beats van Nori wel perfect bij de tijdsgeest. Flex (25) navigeert ondertussen nog altijd makkelijk naar de verleidelijkste melodielijnen. Maar die wegen niet op tegen zijn overmaatse voorliefde voor de stemvervormer en de tegenvallende, eenzijdige inhoud. (Stefan Raatgever)

Op de positie van frontman van Stone Temple Pilots lijkt een vloek te rusten. Al twee zangers stierven. De groep scoorde in 1993 een wereldhit met Plush, maar transformeren naar het nieuwe millennium lukte de Californische rockband muzikaal slecht. Ondertussen raakte zanger Scott Weiland steeds meer in de ban van de drugs. Het leidde tot zijn ontslag en zijn dood, op 48-jarige leeftijd, in 2015. Vervanger Chester Bennington pleegde vorig jaar zelfmoord. Met Jeff Gutt als nieuwe zanger blijft de band trouw aan zijn jaren 90-geluid. Volkomen uit de mode, maar wel lekker rauw en opzwepend uitgevoerd. (Stefan Raatgever)

Simpelweg verrassend goed is het tweede album van Jamai Loman (31). Vijftien jaar na Idols is hij een volwassen nederpopzanger, die in zijn liedjes fraai het midden vindt tussen Nielson en Marco Borsato. Het titelnummer is een vlotte popsong en Bodem van mijn glas een ballade uit dezelfde ronkende categorie als Borsato’s De Waarheid. Jamai kwam onder vuur nadat hij onthulde zijn liefdesliedjes genderneutraal te houden, maar is juist wél persoonlijk in zijn teksten over een verbroken en gelijmde relatie. Hopen dat zijn stem nog wat aan diepte wint. (Stefan Raatgever)

