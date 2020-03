Nieuwe buren Harry en Meghan helpen tegen paparazzi

De hertog en hertogin van Sussex, die een stapje terug hebben gedaan binnen het Britse koningshuis, verhuisden naar Canada onder meer vanwege de last die ze hadden van de Britse tabloids. Toch is er ook in hun nieuwe thuis veel belangstelling en moest Harry de paparazzi al waarschuwen nadat Meghan tijdens een wandeling met zoontje Archie werd gefotografeerd. De buren van het koppel willen ze daarom een handje helpen.