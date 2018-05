Nieuwe documentaire over mysterieuze 'sekssekte' van R. Kelly

De vermeende misbruikpraktijken van de Amerikaanse zanger-producer R. Kelly (51) zijn het onderwerp van een nieuwe documentaire over hem. De film wordt gemaakt door Buzzfeed, dat eerder dit jaar het verhaal publiceerde over de 'sekssekte' die hij zou hebben opgebouwd.

Robert Kelly, zoals de muzikant voluit heet, wordt er in het artikel door drie ouderstellen van beschuldigd dat hij hun dochters vasthoudt in zijn huizen in Atlanta en Chicago. Drie ex-werknemers bevestigen het verhaal. Zij vertellen onder meer dat Kelly bepaalt wat en wanneer de vrouwen eten, wanneer ze mogen douchen en of ze het huis uit morgen. Ook zou hij seks die hij met ze heeft filmen, hun mobiele telefoon hebben afgenomen en vervangen door een exemplaar waarmee ze alleen hem kunnen bellen. De jonge vrouwen zouden geen contact mogen opnemen met hun ouders.

De 51-jarige muzikant is in het verleden vaker beschuldigd van seksueel wangedrag. In de jaren 90 dook twee keer een sekstape op waarop R. Kelly te zien was met jonge meisjes, maar het lukte de autoriteiten niet vast te stellen dat zij minderjarig waren toen de tapes werden gemaakt. In 2002 werd de muzikant wél aangeklaagd, voor 21 gevallen van het produceren van kinderporno. Een aantal aanklachten werd geschrapt wegens procedurefouten, van de overgebleven aantijgingen werd hij vrijgesproken.