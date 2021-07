Nieuwe James Bond-film in oktober op het witte doek

De 25ste film over 007 stond oorspronkelijk gepland voor november 2019, maar werd uitgesteld tot februari 2020 en later naar april 2020 omdat de aanvankelijke regisseur Danny Boyle tussentijds het project verliet. Ook die datum werd uitgesteld. Filmstudio MGM liet daarna weten de film vanaf 8 oktober 2021 te willen lanceren.



Dat doel lijkt nu werkelijkheid te worden. ‘Bond is back. No Time To Die in oktober in de bioscopen’, valt er te lezen in het bericht dat het account achter de films vandaag deelt op sociale media.



In de film lijkt de Britse geheim agent zijn turbulente leven achter zich te hebben gelaten en leidt hij een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA-agent Felix Leiter hem vraagt om een ontvoerde wetenschapper te helpen bevrijden.