Nieuwe liefde voor Lewis Hamilton? F1-coureur meerdere keren gespot met Shakira

Hamilton werd dit weekend voor het eerst kortstondig samen gezien met de Colombiaanse zangeres Shakira. Op beelden die via Twitter werden gedeeld was te zien hoe Shakira naar een tafel in een restaurant liep waar Hamilton aan het dineren was en door hem begroet werd met een brede glimlach. Of de twee uiteindelijk ook samen aan tafel eindigden is niet duidelijk. Op nieuwe paparazzi-foto’s die nu naar buiten zijn gekomen lijkt duidelijk te worden dat er iets speelt tussen de F1-coureur en de zangeres.

Op de foto’s is te zien hoe Lewis Hamilton samen met goede vriend Miles Chamley-Watson aan boord van een luxe boot stapt en hij Shakira een hand geeft zodat ze ook in kan stappen. Vervolgens zouden de twee in gezelschap van andere vrienden langs de kust van Miami zijn gevaren. De foto’s van de twee zouden genomen zijn in de buurt van de miljoenenvilla van de zangeres.

Breuk

Het is niet de eerste keer dat Hamilton gespot wordt met een dame na zijn breuk met Pussycat Dolls-ster Nicole Scherzinger. Eerder werd de F1-coureur ook al in verband gebracht met bekende namen als Rihanna, Kendall Jenner, Winnie Harlow en Rita Ora. Geen van die kortstondige ontmoetingen leidden uiteindelijk tot meer.

De liefdeslevens van F1-coureurs houden de gemoederen goed bezig. Eerder werd Fernando Alonso nog gekoppeld aan zangeres Taylor Swift. Op geheel eigen wijze reageerde de coureur vorige maand op de geruchten dat ze een setje zouden vormen. De Spanjaard gooide nog eens extra olie op het vuur door op TikTok een filmpje te zetten, waarin hij hintte op een relatie met de 33-jarige popprinses. Het lijkt er overigens niet op dat de twee ook echt aan het daten zijn.

