Nieuwe NOS-correspondent bestookt met discriminerende berichten: ‘Onaanvaardbaar’

Dat moet niet kunnen en is absoluut onaanvaardbaar, schrijft Haan vandaag op Twitter. De situatie zit haar duidelijk dwars en daarom hoopt ze met haar boodschap mensen wakker te schudden. ‘Dit moet even. Al ruim een week ontvangen we hier discriminerende, seksistische of haatdragende berichten over onze nieuwe correspondent Israël en Palestijnse Gebieden. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat onze collega op basis van haar achternaam wordt veroordeeld, of zelfs onterecht wordt beschuldigd’, springt ze in de bres voor Habiballah.