Nieuwe ochtendshow 538 van start: ‘Wennen, maar voelt goed’

Romy Monteiro verkozen tot mooiste vrouw van Nederland, deze atleet is de mooiste sportvrouw

Zangeres en presentatrice Romy Monteiro (30) is door mannenblad FHM uitgeroepen tot de mooiste vrouw van Nederland 2023. De uitslag is voor het eerst bepaald door een volledig vrouwelijke jury, samen met stemmende lezers. Het resultaat van de jaarlijkse verkiezing, met ook een categorie voor sportvrouwen, is diverser dan ooit. ,,Dat ik win, zegt iets over waar we staan.’’