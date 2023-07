Nieuwe serie en film van Teenage Mutant Ninja Turtles in de maak

De film is een vervolg op de animatiefilm Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem die vanaf augustus is de bioscoop te zien zal zijn. Wanneer het tweede deel uitkomt, is nog niet bekend.

De Teenage Mutant Ninja Turtles doken voor het eerst op in de gelijknamige stripboekenserie. Er werden meerdere films en series gemaakt over de levensgrote schildpadden die getraind zijn in vechtsport en New York beschermen tegen misdaad.