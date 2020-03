Nieuwe show John Williams geen hit: slechts 576.000 kijkers voor Twentse winnares ‘Briljant’

Het nieuwe RTL 4-programma Briljant is gisteravond voorzichtig van start gegaan met 576.000 kijkers. De door John Williams gepresenteerde show belandt daarmee in de onderste regionen van de kijkcijfer top 25, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De eerste aflevering van het programma kende met Hellen van Rees overigens een Twentse winnaar.

In de nieuwe show is John Williams op zoek naar een briljant idee. Creatieve geesten kunnen hun eureka-momenten pitchen bij experts. Helaas voor de presentator kan hij niet de cijfers overleggen die hij met bijvoorbeeld Help, mijn man is klusser! scoort. Voor een openingsaflevering is 576.000 kijkers erg karig.

Ontwerpster Hellen van Rees uit Enschede presenteerde in het programma een draagbare ademhalingstrainer voor kinderen. Zij won met haar pitch de aflevering en gaat de prijs van €10.000,- besteden aan de verdere ontwikkeling van het apparaat. Het project is een samenwerking tussen Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, MST, ZGT, OCON, Hellen van Rees en Ben Bulsink met steun van Pioneers in Healthcare en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Boekenweek

De eveneens nieuwe reeks Dwarse denkers, die op NPO 2 werd uitgezonden, wist ook geen groot publiek te bereiken. Naar de serie, waarin Özcan Akyol vanwege de Boekenweek dagelijks in gesprek gaat met Nederlandse schrijvers, keken 223.000 mensen.



De meeste mensen, bijna 2,4 miljoen, stemden maandagavond af op het NOS Journaal van 20.00 uur. De Wereld Draait Door stond met bijna 1,4 miljoen kijkers op de tweede plaats, gevolgd door het Halfachtnieuws op RTL 4 met ruim 1,3 miljoen kijkers.