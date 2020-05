Nieuwe Star Wars-film in de maak

Waititi maakte eerder onder meer Thor: Ragnarok. Ook won hij een Oscar voor de onconventionele Hitler-satire Jojo Rabbit. De Nieuw Zeelandse filmmaker werkt voor de nieuwe Star Wars-film samen met scenarist Krysty Wilson-Cairnstaika, die eerder onder meer Oscarwinnaar 1917 schreef.



Het is niet het eerste Star Wars-project voor Waititi; eerder maakte hij ook een veelgeprezen aflevering van de serie The Mandalorian.



De nieuwe film is niet voor streamingdienst DisneyPlus, maar voor de bioscopen. Het is nog onbekend waar de film over gaat, wie er in meespelen en wanneer de première gepland staat.