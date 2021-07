Nieuwe talkshow in de vooravond heet Khalid & Sophie

De twee werden in juni van dit jaar plotseling aan de kant gezet door BNNVara, waar ze zelf rekenden op een nieuwe reeks. Ook voor cabaretier Ruud Smulders, die de Minuut van Ruud verzorgde, is geen plaats meer in de nieuwe talkshow. Khalid Kasem en Sophie Hilbrand gaan week op week af om en om presenteren. Het nieuwe programma gaat op 30 augustus van start. Locatie is dan nog de Westergasfabriek. Als zij in november worden afgelost door M van Margriet van der Linde, zal verhuisd worden naar het Hilversumse Mediapark.

Hilbrand deed al ervaring op als talkshowpresentatrice van Op1, waar ze sinds de start vorig jaar januari een vast duo vormde met Hugo Logtenberg. ,,Na anderhalf jaar Op1 smaakt de talkshowtafel naar meer”, zei ze in een reactie bij de bekendmaking. ,,Ik ga Hugo wel erg missen, maar ben er trots op dat ik voor m’n cluppie BNNVara op die mooie plek, samen met een nieuw team, dit programma kan gaan maken. En ik ben ook wel benieuwd naar de nieuwe man in m’n leven.”

De naam van Kasem is een opvallende, want hij heeft nog weinig ervaring met presenteren. De meeste kijkers zullen hem kennen als advocaat van zijn eigen advocatenkantoor en als woordvoerder van de familie van voetballer Abdelhak Nouri. Hij was de ceremoniemeester bij de afscheidsdienst van Peter R. de Vries. Ook deed hij vorig jaar mee aan het programma De Slimste Mens, waarin hij tweede werd.

,,Verwondering, interesse en enthousiasme. Dat is wat ik meeneem en wat zal moeten leiden tot mooie, inspirerende gesprekken”, zei Kasem eerder in een verklaring. ,,Deze uitdaging lijkt in niets op wat ik tot nu toe gedaan heb, maar ik ben enorm gemotiveerd om met Sophie en het hele team een talkshow te maken waar mensen met veel plezier naar willen kijken.”

Urgentie

Als reden voor het vertrek van Klamer en Ekiz gaf BNNVara-directeur Gert-Jan Hox aan dat De Vooravond de ‘urgentie miste die we zochten’. ,,Na twee seizoenen hebben we besloten te stoppen met de presentatie door Renze Klamer en Fidan Ekiz. Zij zijn als duo met elkaar in het diepe gesprongen, vulden elkaar goed aan en hebben het programma een eigen karakter gegeven. Dat heeft goede gesprekken en spraakmakende momenten opgeleverd, maar toch moeten we vaststellen dat het programma de urgentie mist die we zoeken.”

BNNVara kiest nu voor een afwisselende presentatie, zodat, aldus Hox eerder, ‘één presentator er scherp bovenop kan zitten om het gesprek van de dag te voeren en bepalen’.

De verbouwereerde Renze Klamer en Fidan Ekiz werden bedolven onder steunbetuigingen.

