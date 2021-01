Nieuwe talkshow Matthijs van Nieuwkerk start met 1,4 miljoen kijkers

De 1,4 miljoen kijkers waren goed voor een negende plaats op de lijst met best bekeken programma’s van de dag. In de uitzending sprak onder meer André van Duin voor de eerste keer openhartig over zijn darmkankerdiagnose en operatie. Met de score heeft Matthijs zijn verwachtingen overtroffen. ,,Het lijkt me een heel breed te omarmen programma, dus ik denk een miljoen”, voorspelde hij vrijdag zelf in Op1 over de kijkcijfers.