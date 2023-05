Nieuwe veiling iconische Flatiron Building in New York levert ‘maar’ 150 miljoen euro op

Het iconische Flatiron Building in de Amerikaanse stad New York is dinsdag bij een tweede poging geveild voor 161 miljoen dollar (ongeveer 150 miljoen euro). Na een halfuur durende biedingsstrijd op de trappen van een gerechtsgebouw in Manhattan kon vastgoedontwikkelaar Jeff Gural van GFP Real Estate zich de eigenaar noemen van het driehoekige gebouw.

Het gebouw was in maart al eens per opbod verkocht. Gural - die voor de veiling al een van de mede-eigenaars was - moest toen nog het onderspit delven tegen Jacob Garlick van de Abraham Trust. Er werd toen een bedrag van 190 miljoen dollar (174,6 miljoen euro) geboden. Maar omdat een eerste betaling van 19 miljoen dollar (17,5 miljoen euro) niet op tijd werd voldaan, is die deal geannuleerd en werd een nieuwe veiling georganiseerd.

Het driehoekige Flatiron Building is een van de populairste monumenten van New York. Het ongeveer 90 meter hoge gebouw werd in 1902 geopend in het centrum van Manhattan, op het kruispunt van Broadway, 23rd Street en Fifth Avenue. Tot enkele jaren geleden huurde uitgeverij Macmillan alle 21 verdiepingen van het Flatiron Building, maar het gebouw staat leeg sinds die onderneming vertrok. Momenteel staat het gedeeltelijk in de steigers.

Vier vastgoedbedrijven - GFP Real Estate, Newmark, ABS Partners Real Estate en de Sorgente Group - hadden tot nu 75 procent van het gebouw in handen. De vijfde partner, Nathan Silverstein, was in het bezit van de resterende 25 procent. Maar de vijf eigenaars zijn het nooit eens geworden over de renovatie of het gebruik van het gebouw.

