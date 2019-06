Nieuwe video Madonna is statement tegen wapens: ‘This is out of control’

Madonna laat in haar nieuwe videoclip voor God Control duidelijk en op heftige wijze zien dat ze vindt dat er meer gedaan moet worden tegen wapengeweld in Amerika. De zangeres wil dat er echt iets gaat veranderen en noemt de massaschietpartijen die geregeld voorkomen in de VS “out of control”.

In de video, die gisteren verscheen, is een groep jongeren te zien die uitgaat in een nachtclub en daar wordt doodgeschoten. De 60-jarige zangeres koos er bewust voor dit heftig en realistisch in beeld te brengen. ,,Als je de realiteit en de gruwelijkheden ziet, word je wakker. Dit is wat er ook daadwerkelijk gebeurt. Dit is hoe dat eruitziet. Krijg je er een slecht gevoel van? Goed zo, want dan doe je er misschien iets aan”, legt ze uit aan People.

‘Dit is de realiteit’

Een van de redenen waarom Madonna het onderwerp ook wilde aansnijden, vormen haar zes kinderen. ,,Ik stuur mijn kinderen naar school met dezelfde angst die elke moeder in deze tijd heeft. Als moeder wil je alle kinderen in de wereld beschermen en voel je je verantwoordelijk voor ze. Ik vind het heel eng dat de plekken die vroeger veilig voor ons waren, daar waar we bij elkaar komen, bidden en leren, doelwitten zijn geworden. Niemand is veilig. Dus natuurlijk maak ik me, als moeder, directe zorgen.”