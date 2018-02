Nieuwe viral? Maan gaat keihard onderuit op de lange latten

Maan de Steenwinkel, de volledige naam van de zangeres, gaat op het filmpje een op het eerste gezicht niet echt steile helling af. Maar aan het einde van het heuveltje is een klein schansje gemaakt en daar vliegt ze in volle vaart over heen.



Professionele skiërs op de Olympische Spelen hadden deze 'ramp' met gemak weer geland. Alleen voor een wat minder professionele skiester als Maan is dat niet zo makkelijk. Ze hapt dan ook vol in de sneeuw. ,,Put me on ski’s and this is what happens", zegt ze er zelf bij.