Nieuwe Waku Waku krijgt geen grote dieren meer in studio

In de jaren negentig liep presentator Rob Fruithof soms zelfs met een olifant de studio in. ,,Maar dat ga ik niet meer doen”, zei Duysker. ,,We hebben geen grote levende dieren meer in de studio. Alleen kleine, insecten en zo.”

