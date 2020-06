Nieuwslezer Amber Brantsen had anorexia: ‘Niet eerder zo door het leven getest’

Wilfred Genee voelde grond onder voeten wegzakken: ‘Dit gaat fout, dacht ik’

20:03 Na een eerder afgekondigde mediastilte reageerde Wilfred Genee vanmiddag in zijn radioshow alsnog op de reuring rond Veronica Inside. Van een mea culpa is volgens Genee geen sprake, maar hij wil best uitleggen hoe hij de afgelopen week heeft beleefd. Volgens de presentator waren er vooraf heldere afspraken gemaakt over de uitzending van afgelopen maandag. ,,Ik ging zenuwachtig de uitzending in en ik dacht: dit gaat hel-le-maal fout.”