Nieuwslezer Henk Blok verlaat Edwin Evers voor Qmusic

An­ne-Ma­rie Jung geeft jawoord in weelderige Limburgse tuin

8:46 Actrice en voormalig Wie is de Mol?-deelneemster Anne-Marie Jung (42) is dit weekend in Limburg getrouwd met acteur Burt Rutteman (53). De twee kozen na jaren voorbereiding voor de weelderige tuin Buitengoed de Gaard in Heythuysen als romantische trouwlocatie.