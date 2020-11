Nikki over uitlekken seksvideo Fred van Leer: ‘Reacties maken me ontzettend boos’

Amerikaan­se acteur Eddie Hassell (30) doodgescho­ten, vermoede­lijk door autodief

7:38 De Amerikaanse acteur Eddie Hassell, die rolletjes had in onder meer The Kids Are All Right, 2012 en de serie Surface, is zondagochtend overleden. Volgens TMZ werd de 30-jarige acteur in Texas doodgeschoten door iemand die vermoedelijk zijn auto wilde stelen.