Nikkie de Mol? Logisch is bij Wie is de Mol? helemaal niet logisch

Ontknoping Wie is de mol? voor het eerst in jaren niet live

19 oktober Molloten kunnen de ontknoping van Wie is de mol? dit jaar niet bijwonen. De laatste aflevering van het jubileumseizoen, die aankomende zaterdag op NPO 1 te zien is, wordt voor het eerst in jaren niet live opgenomen, maar is al eerder in een besloten setting geschoten. Dat laat AVROTROS maandag weten.