Nikkie deelt hotelbed met Anouk de Mol en Rik speelt doktertje

Angela Groothui­zen: Het zou me niets verbazen als Shinshan Holland's Got Talent wint

12:58 Steeds meer jong talent laat zich zien op tv. The Voice Kids biedt natuurlijk heel specifiek een podium aan kinderen, maar ook in Holland’s Got Talent maakt tegenwoordig de jeugd de dienst uit. Vier van de acht finaleacts is nog geen 18 jaar oud. Jurylid Angela Groothuizen: ,,Deze generatie leert van de allerbeste.’’