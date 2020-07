Nikkie Plessen in tranen bij item over model met downsyndroom

Duffy boos op Netflix om film 365 Days: ‘Verheer­lij­king van ontvoering en verkrach­ting’

17:05 Zangeres Duffy is boos op Netflix vanwege het uitzenden van de film 365 Days. In een open brief aan Netflix-topman Reed Hastings uit ze haar ongenoegen over de film. Duffy vindt het onverantwoordelijk van de streamingdienst dat de film op hun platform te zien is. De Poolse film vertelt het verhaal van een vrouw die wordt ontvoerd en gevangengehouden door een man die haar een jaar de tijd geeft om verliefd op hem te worden.