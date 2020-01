Nikkie Tutorials: Ik had al die reacties nooit durven dromen

VideoYouTube-ster Nikkie de Jager (ook bekend als Nikkie Tutorials) heeft geëmotioneerd gereageerd op de stortvloed van steunbetuigingen die ze sinds gisteravond heeft gekregen. De wereldberoemde visagiste onthulde toen in een video dat ze als jongen is geboren.

,,Ik heb gisteren mijn video geüpload. Ik had veel verschillende scenario’s in mijn hoofd, maar dit had ik nooit, maar ook echt nooit durven dromen”, vertelt Nikkie ontdaan in een update op Instagram Stories. ,,De enorme hoeveelheid liefde en steun betekent enorm veel voor me. Heel erg bedankt! Ik ga de rest van de dag alles lezen, in mij opnemen en verwerken.”



Haar moeder Saskia is uitzinnig van geluk met de ‘coming-out’ van haar dochter. ‘Mijn dochter waar ik altijd al super trots op was, maar na deze video nog meer! Diep respect heb ik voor jou! En jee wat ben jij sterk! Ik hoop zo dat je met jouw coming-out zoveel anderen kan helpen! Hou zoveel van jou’, schrijft ze op sociale media.

Rolmodel

Niet alleen volgers, maar ook talloze bekende mensen reageerden vol liefde en begrip naar Nikkie. Op Instagram kreeg de vlogster duizenden reacties. Zo lieten zangeres Ariana Grande en actrice Lena Dunham hartjes achter. Modeontwerper Marc Jacobs en grote merken als Guess lieten weten haar te steunen.



Er reageerden ook vele bekende Nederlanders zoals Paul de Leeuw, Nielson, Rik van de Westelaken, Fred van Leer en Jeroen Kijk in de Vegte. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, noemde het Brabantse YouTube-fenomeen een rolmodel. Het nieuws van Nikkie’s coming-out werd gisteren groots opgepakt in binnen- en buitenland. Media van over de hele wereld, onder meer CNN en BuzzFeed, schrijven over haar.

De Belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland (TNN) reageert met ‘gemengde gevoelens’ op het nieuws van Nikkie. ,,Ik vind dat Nikkie op een heel krachtige en eigen manier het nieuws heeft gedeeld”, zegt voorzitter Brand Berghouwer. ,,Maar het is heel kwalijk dat zij hiermee is gechanteerd.”

Chantage

Daarover vertelde Nikkie in haar video. ,,Ik ben gechanteerd door mensen die mijn verhaal naar de media wilden lekken. In het begin was het beangstigend om erachter te komen dat er mensen zijn die zo kwaadaardig zijn dat ze geen respect hebben voor iemands ware identiteit”, aldus Nikkie, die in haar make-upvideo’s grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian te gast had.

De Jager vertelde in haar gisteren verschenen vlog dat ze al jaren wachtte om het nieuws naar buiten te brengen. ,,Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Toen ik jonger was, was ik geboren in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben”, zo meldde ze haar miljoenen volgers. In vijftien uur tijd werd haar video al 14,5 miljoen keer bekeken. Nikkie heeft op YouTube 12,7 miljoen abonnees.

Kijk hier naar de reactie van transgender Brand Berghouwer in De Ochtend Show to go: