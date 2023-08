Noa Vahle geniet van vakantie met vriend en Max Verstappen pakt dobberend zijn rust

update Moeder Slimste mens-kandidaat breekt heup na val van tribune, KRO-NCRV neemt maatrege­len

De 80-jarige moeder van muzikant en De Slimste Mens-kandidaat Meindert Talma is tijdens de opnames van het programma een aantal maanden geleden zwaargewond geraakt. Talma is donderdagavond voor het eerst te zien in de populaire kennisquiz van KRO-NCRV.