Nog 100 dagen tot kerst! Deze kerstfilms brengen je al in de sfeer

Terwijl we nog van de laatste zomerdagen aan het genieten zijn, is het vandaag precies 100 dagen tot Kerstmis. En dat betekent dat we langzaam klaar kunnen gaan zitten voor de kerstfilms die dit jaar op Netflix zullen verschijnen. Hier alvast wat films die je kunt verwachten.

The Princess Switch 3

In deze film speelt Vanessa Hudgens maar liefst drie verschillende rollen. Namelijk de rol van de hertogin van Montenaro, banketbakker Stacy de Novo en Lady Fiona. Deze dubbelgangers smeden een plan om tijdens de feestdagen met elkaar te ruilen. De film is deel van een driedelige serie waarvan deel één in 2018 verscheen en deel twee in 2020. Deze film komt in november uit.



De Familie Claus

De Nederlandse kerstfilm De Familie Claus krijgt een vervolg! Het eerste deel gaat over de jonge Jules die helemaal niks met kerst heeft, totdat hij in de voetsporen van zijn overgrootvader Noël treedt. Jules wordt de toekomstige kerstman. In de nieuwe film heeft Jules kerst helemaal omarmd en maakt hij zich op voor de drukste periode van het jaar, samen met zijn opa Noël. Alles lijkt volgens plan te gaan, totdat Jules een brief krijgt met een intrigerende vraag.

Volledig scherm De Familie Claus. © Netflix

How the Grinch Stole Christmas

Deze klassieker mag ook dit jaar niet ontbreken. In deze film besluit de Grinch kerst in het dorpje van de Wie’s te verpesten, maar de vriendelijkheid van kleine Cindy Lou Who en haar familie doen zijn hart smelten. Met in de hoofdrollen Jim Carrey, Taylor Momsen en Jeffrey Tambor.

A Boy Called Christmas

Deze kersfilm, die is gebaseerd op het gelijknamige boek, gaat over het originele verhaal van Vader Kerstmis. In deze film beleeft de jongen Niklas verschillende avonturen. De film wordt vertaald door acteurs als Kristen Wiig, Maggie Smith én Michiel Huisman. Deze film kun je in november op Netflix bekijken.



1000 Miles from Christmas

Naast alle Amerikaanse kerstfilms voegt Netflix dit jaar ook een Spaanse film toe aan het aanbod. Deze romantische comedy gaat over een man in de 30 die zich verzet tegen de kerstsfeer, maar leert om zich mee te laten voeren.



Holidate

Voor wie echt niet meer kan wachten tot kerst, is er een oplossing. Deze romantische comedy is namelijk al te bekijken op Netflix. Deze film gaat over twee vrijgezellen, gespeeld door Emma Roberts en Luke Bracey, die vanwege de druk van hun families besluiten elkaars ‘plus-one’ voor de feestdagen te zijn.

Single All the Way

Netflix’s eerste lhbti+-kersfilm zal begin december te bekijken zijn. In deze romantische comedy wil Peter, gespeeld door Michael Urie, deze kerst niet weer door zijn familie worden gezien als de eeuwige vrijgezel. Daarom schakelt hij zijn beste vriend Nick in om te fungeren als zijn vriend voor de feestdagen. Peters moeder heeft alleen andere plannen. Zij probeert Peter te koppelen aan haar fitnesstrainer.

A Bad Moms Christmas

Na het succes van Bad Moms is er een vervolg uitgebracht: A Bad Moms Christmas. In de film speelt Mila Kunis de gestreste moeder Amy. Wanneer haar moeder plotseling op bezoek komt, wordt kerst nog intimiderender.

Love hard

Love hard is een Amerikaanse film met in de hoofdrol Nina Dobrev. Zij speelt een jonge journaliste die weinig gelukt heeft in de liefde en daarom besluit om voor de kerstdagen een man te verrassen die ze op een datingapp heeft ontmoet. Eenmaal daar loopt het niet zo als ze voor ogen had: ze blijkt te zijn beetgenomen.

