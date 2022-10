Nog een dode na moord op Willem van Oranje: lijfwacht (en wapenleverancier) maakte einde aan leven door wroeging

Donkere tijden voor de Oranjes, met de bedreiging van kroonprinses Amalia, die paleis Huis ten Bosch nauwelijks kan verlaten. In de de derde aflevering van onze podcast Van Oranje: Van Willem tot Amalia zoomen presentator Kevin Goes en koningshuisverslaggever Jeroen Schmale in op een ander dramatisch moment uit de familiegeschiedenis: de moord op Willem van Oranje, in 1584 in Delft.

In de vierde en laatste episode van het eerste seizoen bespreken Goes en Schmale de vier echtgenotes van de Vader des Vaderlands, die daarnaast ook vader van dertien kinderen was.

Zijn oudste zoon, Filips Willem, werd gegijzeld en bijna dertig jaar lang in Spanje gevangengehouden, nadat zijn vader de leider bleek van de Opstand in Holland.

Filips Willem was nog wel vernoemd naar zijn gijzelnemer, de Spaanse koning (en landvoogd in de Nederlanden) Filips II. Deze vorst had een fikse prijs op het hoofd van Van Oranje gezet. Goes: ,,Van 25.000 kronen. Even snel omrekenen: drie miljoen euro zou dat nu zijn. Het was ook een katholieke prestigeklus; Willem van Oranje een kopje kleiner maken hoorde bij het geloof.’’

Uiteindelijk was het een devoot katholiek, de Fransman Balthasar Gerards, die Van Oranje doodschoot, in het Prinsenhof in Delft. Biograaf René van Stipriaan: ,,Hij probeerde de entourage van Van Oranje zand in de ogen te strooien, bijvoorbeeld door zich te gedragen als een calvinist, terwijl hij in werkelijkheid niets van het calvinisme moest hebben. Hij liep op straat in Delft uit zijn psalmenboekje te lezen, zoals veel calvinisten deden in die tijd.’’

Podcastmakers Kevin Goes en Jeroen Schmale spreken met Hester Schölvinck van het Prinsenhof Delft naast de kogelgaten in de muur van het museum.

Een deel van deze podcast namen Goes en Schmale samen met Hester Schölvinck, hoofd collectie & presentatie van het tegenwoordige museum, op naast de kogelgaten in de muur. Gedetailleerd beschrijft Schölvinck de moord: ,,Hij zat in het gastenkwartier te eten, de burgemeester van Leeuwarden was op bezoek. Zijn zus Catharina van Nassau, zijn vierde echtgenote Louise de Coligny en een aantal kinderen aten mee. We weten niet wie precies, wel dat het dochters uit Willems huwelijk met Charlotte de Bourbon geweest moeten zijn. Ze lopen met zijn allen naar buiten, de stalmeester voorop. Balthasar schiet over het hoofd van twee pages, Willem pakt nog de schouder van zijn stalmeester. Er zijn getuigenissen - heel aandoenlijk - dat hij met zijn hoofd in de schoot van zijn zus wordt gelegd.’’

De laatste woorden die Willem van Oranje worden toegedicht (‘God, wees mijn ziel genadig. God, ontferm U over dit arme volk’) kan hij bijna niet hebben uitgesproken, waarschijnlijk stierf hij vrijwel direct. Minder bekend is dat het pistool waarmee Gerards schoot, hem een paar dagen eerder was verkocht door een lijfwacht van Van Oranje. Schmale: ,,Die dertig jaar voor hem gewerkt had en niet kon leven met het idee dat hij de moordenaar het wapen had geleverd. Hij maakte daags na de moord met een dolk een einde aan zijn eigen leven.’’

