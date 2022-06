Nog één keer Jan de Hoop bij Ontbijtnieuws: ‘Hoop dat ik niet in huilen uitbarst’

Van Morrison klaagt minister aan om artikel over coronanum­mers

Van Morrison heeft Robin Swann, de Noord-Ierse coronaminister, aangeklaagd vanwege een artikel waarin hij kritisch is over zijn ‘anti-lockdownnummers’. De Ierse zanger is boos dat Swann in 2020 in muziekblad Rolling Stone schreef ‘teleurgesteld’ te zijn dat Van Morrison ‘bizarre en onverantwoordelijke’ uitlatingen deed. De advocaten van de Noord-Ierse zanger laten aan Britse media weten dat hij een aanklacht ingediend heeft, maar zeggen niet waarvoor.

30 mei