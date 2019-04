Nog steeds stromen de giften binnen voor ‘Pippi’, ‘Tommy’ en ‘Annika’

,,Ik voel me vreselijk vereerd. Veel dank aan iedereen. Mijn hart gloeit van alle reacties,” reageert Maria Persson (59), die Annika, het lieve bangige vriendinnetje van Pippi Langkous, speelde. De kindactrice was afgelopen week in Rotterdam voor een reünie met Inger Nilsson (Pippi) en Pär Sundberg (Tommy), georganiseerd door twee Pippi-fans en deze krant.

De fans haalden afgelopen maanden geld op voor hun Zweedse jeugdhelden, die slechts ‘een zakcentje’ kregen voor hun rol in de wereldberoemde hitserie Pippi Langkous. Inmiddels staat de teller op 32 duizend euro, maar nog elke dag komen hier giften bij uit binnen- en buitenland.

Maagverkleining

Voor Maria, die tegenwoordig op Mallorca woont, komt de geldactie als geschenk uit de hemel. Door knieproblemen moest zij stoppen met haar werk als verpleegster en werd steeds zwaarder. Van het ingezamelde geld wil ze een maagverkleining betalen. Een operatie die ze zich niet kon veroorloven door haar kleine uitkering.

Op de donatiewebsite ‘Dank Pippi, Tommy en Annika’ steken fans haar een hart onder de riem. ,,Mijn zus wilde vroeger Pippi zijn, maar ik herkende mezelf in Annika. Ik las in de krant dat Maria graag een maagoperatie zou willen ondergaan. Ik draag graag een steentje bij, als dank voor het jarenlange kijkplezier,” schrijft ene Leonie, die 155 euro doneert. Marion stort een tientje: ,,Omdat ik zelf binnenkort ook een maagverkleining onderga.”

Inspiratie

Anderen richten zich speciaal tot Pippi, die hen 50 jaar later nog altijd inspireert. ,,Bij alles wat lastig is in mijn leven is mijn mantra ‘ik ben Pippi, ik kan alles,” schrijft een anonieme fan.

Inger Nilsson (Pippi) is er stil van. ,,Ik ben blij dat ik een verschil heb kunnen maken voor deze mensen. Niemand had dat ooit kunnen vermoeden in 1968.” In dat jaar – Inger was toen 9 jaar oud - werden de eerste opnames gemaakt van het eigenwijze meisje met de rode vlechtjes. Een jaar later verscheen Pippi op de Zweedse televisie. De rest is geschiedenis.

Inger en Pär Sundberg (Tommy) weten nog niet waar ze het geld aan willen besteden. Sundberg: ,,Ik ben nog steeds overdonderd van deze lieve actie. Namens ons alle drie wil ik de fans bedanken: wij houden van jullie!”

De initiatiefnemers van de crowdfundingsactie, Heleen Bosma en Marjan Tulp, lopen – nu een week later - nog steeds op een roze wolk. Zij ontmoetten hun jeugdhelden voor het eerst. Tulp: ,,In de eerste vijf minuten denk je alleen maar: gut, ze zijn het echt. Wonderlijk, dat ze mij als gewone sterveling willen ontmoeten. Ze leken zo groot en onbenaderbaar, maar het blijken lieve, sympathieke mensen,” aldus Tulp.

Verstikkend

Tulp was vooral onder de indruk van de impact die de hitserie heeft gehad op het leven van Inger. Zij wordt nog elke dag, vijftig jaar lang, aangesproken op haar rol als Pippi. Fans stoppen brieven door de bus, willen selfies met haar en kunnen haar niet los zien van het roodharige meisje. ,,Dat verstikt me,” zei de actrice afgelopen week. Het maakt haar ook argwanend naar de pers, bleek tijdens de reünie in Nederland. Daar vroeg ze de cameraman om haar wijntje niet te prominent in beeld te brengen. Voor je het weet schildert de Zweedse pers ‘Pippi’ af als alcoholist. Was al eens gebeurd.

Tulp: ,,Die verhalen vond ik heftig. Zij heeft dit bedankje zo vreselijk verdiend.”

* De doneeractie is verlengd tot 30 april.

