Verdachte inbraak Connie Witteman probeert van balkon te springen

14:53 De Nederlandse levensliedzanger Mick Harren (51) heeft afgelopen weekend doorgebracht in een politiecel, omdat hij vrijdagavond in een kroeg in Purmerend zijn 24-jarige stiefzoon zou hebben bedreigd met een vuurwapen. De rechter-commissaris neemt naar verwachting morgen een besluit over verlenging van het voorarrest, aldus het Openbaar Ministerie.