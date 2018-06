Nog volop kaartjes Beyoncé en Jay-Z in Arena in de aanbieding

Echtgenote John Legend onder vuur na kolffoto

10:31 Chrissy Teigen, de 32-jarige echtgenote van de Amerikaane soulzanger John Legend (39), heeft een vloedgolf positieve én negatieve reacties over zich heen gekregen na een weinig verhullende foto waarop te zien is hoe ze in de auto aan het kolven is. Haar man schreef bij het kiekje 'ze neemt me mee uit eten maar heeft nog steeds dienst als moeder'.