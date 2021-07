Non-binaire Demi Lovato maakt ook fouten met voornaamwoorden

‘Het is een enorme overgang om de voornaamwoorden te veranderen die ik m’n hele leven heb gebruikt’, schrijft Lovato op Twitter. ‘En dat is soms moeilijk te onthouden!’ Volgens de 28-jarige Lovato zal het uiteindelijk vanzelf gaan. ‘Ik ben gewoon dankbaar dat iedereen het probeert. Het betekent heel veel voor mijn genezingsproces.’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In mei liet Lovato weten zichzelf als non-binair te identificeren. ,,Ik ben trots om jullie dat te laten weten en ik zal hen/hun gebruiken als persoonlijk voornaamwoord. Dit volgt op een periode waarin ik op mezelf heb gereflecteerd en een helend proces heb doorgemaakt. Ik ben nog aan het leren en mezelf aan het ontdekken. Ik ben geen expert of een woordvoerder van de gemeenschap. Dat ik dit deel is een heel nieuw level van kwetsbaarheid voor mij”, schreef de artiest op social media. ,,Het leven is een reis geweest voor me, maar ik heb het ook geleefd om aan de verwachtingen te voldoen van de buitenwereld.”