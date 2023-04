Noodsituatie redt pechvogel Olga Commandeur in reisshow RTL, maar nieuwe ellende wacht

Met videoEen grimmige noodsituatie in Brazilië heeft Nederland in beweging -ster Olga Commandeur en haar man Frank onverwachts geluk gebracht in de RTL 4-show Race across the world . Het gefrustreerde stel gooide na een reeks tegenslagen bijna de handdoek in de ring, maar mocht na een ingreep van de makers toch door. De vraag is of ze daar blij mee moeten zijn.

Voor de show van Martijn Krabbé reizen vijf duo’s van bekende Nederlanders en hun aanhang van Mexico-Stad naar het Argentijnse Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld. Per vliegtuig duurt dat twintig uur, maar zij mogen juist níet door de lucht reizen. Twee maanden lang leggen ze 14.000 kilometer af over land, zonder pinpassen en telefoons en met hetzelfde budget als de prijs van twee vliegtickets. Wie het snelst in Ushuaia arriveert, wint. Onderweg kunnen stellen afvallen, maar ze weten niet wanneer.

Hoewel Olga en haar man Frank Maanders (62) tientallen jaren ouder zijn dan sommige andere deelnemers, gaven ze hen qua energie wekenlang het nakijken. Er was tegenspoed toen ze betrokken raakten bij een busongeluk, maar verder had het dolverliefde duo een droomtijd. Frank dronk een shotje uit de navel van Olga en het stel genoot van een diner op een apocalyptisch ogende zandvlakte.

Maar waar het eerste deel van de reis al een beproeving was, bleken de huidige etappes nog veel zwaarder. Ondanks de zorgvuldige planning van de immer kalme Frank zat woensdagavond alles tegen wat tegen kon zitten, zagen 876.000 kijkers.

Olga’s gezicht op onweer

De twee hadden een route gekozen langs twee grensovergangen, waardoor ze er veel langer over zouden doen dan de rest. Ze dachten bij een loket te horen dat voor een deel van het traject geen buslijn bestond, dus besloten ze te liften. Dat lukte voor geen meter, waarna ze met hun liftbordjes in de hand toch ineens de bus zagen rijden die ze graag hadden gepakt, en dan ook nog met andere deelnemers erin.

Toen ze elders alsnog een bus instapten, bleken er drie andere BN’er-koppels in te zitten. Het gezicht van de doorgaans vrolijke Olga stond op onweer toen zij in koor ‘waar is dat feestje?’ begonnen te zingen, terwijl zij rust wilde. Gelukkig hadden Olga en Frank nog een uitje gepland naar een - in hun hoofd - spectaculair avonturenpark. De kabelbaan bleek zo kort dat een gemiddelde wipkip meer spanning biedt.

Opnieuw rampspoed

Frustratie en vermoeidheid maakten zich meester van het stel, dat de hoop verloor. ,,We liggen eruit’’, concludeerde Frank. Die woorden waren voorbarig, zei voice-over Krabbé. In Brazilië kwamen Olga en Frank stil te staan met hun bus, doordat demonstranten de weg blokkeerden. Het gebied zat vol aanhangers van Jair Bolsonaro, die net de presidentsverkiezingen had verloren.

De sfeer werd zo grimmig dat de makers ingrepen en twee koppels per vliegtuig uit het land haalden: naast Olga en Frank ook Howard Komproe en Dre Urhahn. Het avontuur gaat door voor Olga en Frank, want de twee waren aan het einde van aflevering te zien in de vooruitblik. Daarin sloeg de rampspoed weer toe: Frank kermde van de pijn nadat hij struikelde en precies op zijn nieuwe kunstknie viel. Volgende week wordt duidelijk of dit alsnog het einde van hun reis betekent.

