Noortje Herlaar en Benja Bruijning te zien in Net als in de film

Net als in de film vertelt het verhaal van Annabel (Noortje Herlaar), een disco-meisje uit een volksbuurt en de getroebleerde alto Sander (Benja Bruijning).Ze lijken in alles elkaars tegenpolen op de middelbare school. Wanneer ze samen spelen in de schoolband, herkennen ze elkaar in hun liefde en talent voor muziek. Ze kijken enorm uit naar het optreden, maar Sander verpest het en nog voor hij het kan goedmaken wordt Annabel weggekaapt door Olaf (Kay Greidanus) en verliezen ze elkaar uit het oog.

Jaren later, in de 90’s, komen de twee elkaar via oud klasgenoot Malcolm (Uriah Havertong) weer tegen en besluiten ze met z’n drieën een dance-act te vormen. De act, Three is a Crowd, wordt een enorm succes en binnen no time staan ze in volle clubs, verdienen ze geld als water en dringen de fans zich aan hen op. Maar hoe groter het succes, hoe moeilijker het is om trouw te blijven aan elkaar en zichzelf.