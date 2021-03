NOS-coryfee Ron Fresen heeft corona, moet verkiezingen overslaan

André Hazes weer herenigd met zoontje na breuk met Monique

13 maart André Hazes’ gebeden zijn gehoord. De 27-jarige zanger is vandaag weer herenigd met zijn zoontje, iets wat hij gisteren hoogstwaarschijnlijk nog niet had durven dromen. Op zijn Instagram Stories is te zien hoe hij met het mannetje aan het kleien is en ze de grootste lol hebben om het nabootsen van ‘hun eigen piemel’.