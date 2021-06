NOS sleept EK-rechten voor 2024 in de wacht

De NOS heeft de uitzendrechten gekocht voor het volgende EK voetbal in 2024 in Duitsland. Ook zendt de omroep de komende vijf jaar alle wedstrijden van het Nederlands elftal uit, evenals de finales in de Nations League van 2023 en 2025.

Eerder bemachtigde de NOS al de uitzendrechten van het WK 2022 (mannen), de kwalificatiewedstrijden van de Oranjevrouwen (tot en met 2024) en het EK voetbal voor vrouwen van volgend jaar in Engeland. ,,We zijn blij dat we voor iedereen in Nederland dé thuishaven zijn van de wedstrijden van het Nederlands elftal. Zowel voor de Oranjemannen als de Oranjevrouwen. Sportevenementen zoals het EK voetbal hebben een grote verbindende waarde”, zegt algemeen directeur Gerard Timmer over de verworven rechten.

Tot nu toe keken dit jaar 12,4 miljoen mensen naar het EK. Timmer: ,,We zijn er trots op dat we deze rol ook de komende jaren op radio, televisie en online kunnen blijven vertolken.” Gisteren werd bekend dat Nederland in de achtste finale Tsjechië treft. Die wedstrijd wordt zondag om 18.00 uur gespeeld.

Welke bedragen de NOS voor de uitzendrechten heeft betaald, is onbekend. ,,Daar doen we geen uitspraken over. Ook vanuit strategische overwegingen”, aldus de omroep.

Strijd

De afgelopen jaren is een felle strijd losgebarsten over de uitzendrechten van de belangrijkste sporten en competities. Onlangs verloor Ziggo Sport nog de uitzendrechten van de Formule 1 vanaf volgend jaar. Die rechten werden opgekocht door het Scandinavische NENT (Nordic Entertainment Group), dat via de streamingsdienst Viaplay de races zal laten zien. Viaplay is een soort Scandinavische Netflix, waarop abonnees series, films en live sport kunnen zien. Naar verluidt betaalt NENT straks ruim 100 miljoen voor drie jaar uitzendrechten.

