NOS stopt met Divibokaal na ophef: ‘Mensen vinden dit pijnlijk’

De NOS stopt met de omstreden Divibokaal, een wisselbeker van de nieuwstak van de omroep als beloning voor het aanbrengen van diversiteit in de berichtgeving. Dat heeft Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gelauff gezegd in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1.

De journalisten op zijn redacties werken sinds een kleine twee jaar met de ‘divibase’, een database met diverse bronnen die geraadpleegd worden bij nieuwsontwikkelingen. Daarbij wordt onder andere de etniciteit van de experts bijgehouden. De interne bokaal werd uitgereikt aan medewerkers die zich hadden ingezet om experts met een ‘diverse’ achtergrond aan het woord te laten, zo onthulde GeenStijl gisteren.

Het nieuws over de Divibokaal leidde tot Kamervragen, veel boze reacties en een vlammende column van Özcan Akyol. Voor de NOS aanleiding te stoppen met de interne wisselbeker. ,,Ik zie dat er mensen zijn die dit raakt, die dit pijnlijk vinden. Dan moeten we stoppen met de bokaal. Als je constateert dat er zoveel mensen zijn die dit als fout zien, dan moet je er mee ophouden”, zei hij in WNL op Zaterdag.

Overtrokken

Gelauff vindt de ophef overtrokken. ,,De bokaal wordt veel te groot gemaakt. Het is niet meer dan een dingetje. Het is met een knipoog ontstaan op de redactie. Het is een beker die iemand van huis heeft meegenomen. Daar is een stickertje opgeplakt. Hij staat ergens in een hoek, en dat is het dan. Meer is het niet.”

De wisselbeker was volgens hem geen serieuze prijs. ,,Je kunt op twee manieren kritisch naar je eigen werk kijken. Je kunt bespreken wat fout ging, dat doen we ook, maar net zo goed mag je benoemen wat goed ging’’, verklaarde hij gisteren tegenover deze site. Gelauff bestreed ook dat het bij de bokaal alleen ging over diversiteit wat betreft etnische achtergrond. ,,Er wordt gedaan alsof het alleen gaat om mensen met verschillende etnische achtergronden, maar diversiteit gaat net zo goed om leeftijd, sekse, onderwerpen of geografische spreiding in het land.’’