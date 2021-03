NOS verwijdert gecensureerde versie van berucht Instagram-filmpje met Wahib

‘Dat dit filmpje nog wordt gedeeld is echt laag’, was de meest gelikete opmerking onder de beelden, die gisteren werden gedeeld. ‘Echt triest dat de NOS dit doet’ en ‘hier gaan jullie echt te ver’, is een greep uit de overige reacties. Opgeroepen werd de gecensureerde opname te verwijderen. ‘Dit heeft geen toegevoegde waarde meer’, schreef iemand.

De nieuwsorganisatie reageerde daar woensdag al snel op door te laten weten dat er bewust voor was gekozen ‘een gedeelte van de nieuwsbeelden te laten zien’. ‘Uiteraard niet alles: de video is ingekort en het scherm van de minderjarige hebben we onherkenbaar gemaakt. De beelden geven context en een impressie van hoe het voorval tot stand kwam. Als nieuwsredactie zijn we ons er goed van bewust dat dit gevoelige beelden zijn die worden onderzocht op strafbare feiten.’ De stem van het slachtoffer was niet te horen.

Donderdagochtend werd de instagrampost alsnog verwijderd. Zo verklaarde de NOS: ‘Omdat we niet zelf kunnen bepalen hoe of waar de beelden verder worden gedeeld halen we ze hier weg.’

Morele verantwoordelijkheden

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam laat weten dat het delen van de beruchte Instagram-opname zonder expliciete beelden niet strafbaar is. ,,Dus als de stem van het slachtoffer is vervormd en de strafbare beelden zijn geblurd”, benadrukt OM-woordvoerder Evert Boerstra. ,,Wel wijst de officier van justitie in deze zaak op morele verantwoordelijkheden. Het slachtoffer moet zo onherkenbaar mogelijk zijn, want je mag ervan uitgaan dat het hier gaat om een minderjarige. Dat aspect is in deze zaak erg belangrijk.”

Het OM is van mening dat de verantwoordelijkheid van de plaatsing van de beelden bij de NOS zelf lag. ,,Dat is aan de journalisten zelf. Zij hebben ook een verantwoordelijkheid.”

De NOS heeft meer dan 670.000 volgers op Instagram.