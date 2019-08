NOS weigert tune aan te passen na kritiek: ‘Dan zou het Oog het Oog niet meer zijn’

De NOS gaat de tune van Met het Oog op Morgen niet aanpassen, zo vertelt de omroep aan deze site. In een ingezonden brief in Trouw liet een lezer weten het lied ‘Gute Nacht Freunde’ van Reinhard Mey ‘niet geschikt’ te vinden om dagelijks uit te zenden, omdat er wordt gesproken over het opsteken van een sigaret. Maar daar is de NOS het niet mee eens.

In het nummer dat gebruikt wordt voor de tune is de zin ‘Wat ik nog te zeggen heb, duurt een sigaret’ te horen. Lezer Frans Koevoets verkondigde dat door het gebruik van dit nummer in de show, roken als normaal gedrag zou worden gezien, wat hem doet denken aan de vele mensen die hij verloor aan kanker. Die brief veroorzaakte een mediastorm.

De NOS wil de luisteraars geruststellen: zij zien roken niet als normaal gedrag. Voor de omroep is het niet meer of minder dan de tune die 43 jaar geleden werd gekozen toen het programma voor het eerst werd uitgezonden. ,,Het gaat veel meer om letterlijk Gute Nacht Freunde en de sfeer die Mey in het liedje legt dan om die ene verwijzing naar een sigaret”. ,,Als we op het verzoek zouden ingaan betekent dat dat het Oog het Oog niet meer is. En dat vinden we echt een stap te ver.”

