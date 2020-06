NPO 1 zet Britse naaiwedstrijd op hit-zondagavond

Twee juryleden beoordelen de creaties in de Omroep MAX-show, te zien vanaf 21 juni. De opdrachten voor de deelnemers worden per aflevering moeilijker. Zo gebruiken ze niet alleen ‘normale’ stoffen, maar ook oude festivaltenten als materiaal.



De presentatie is in handen van comedian Joe Lycett, die onlangs nog internationaal in het nieuws kwam nadat hij zijn naam in Hugo Boss had laten veranderen. Zo hoopte hij het Duitse modehuis op de kast te krijgen, dat meermaals advocaten zou hebben gestuurd naar kleine bedrijven met het woord ‘boss’ in hun naam.



Het programma doet sterk denken aan Door het oog van de naald, dat Nicolette van Dam in 2015 presenteerde op RTL 4 en goed was voor 800.000 á 900.000 kijkers per aflevering. Omroep MAX zendt in Nederland trouwens ook The Great British Bake Off uit, het Engelse programma waarop Heel Holland Bakt is gebaseerd.