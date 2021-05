NPO-bazen: ‘We weten heel precies waar we mee bezig zijn’

Extra concert van Rammstein in het Goffert­park

12 mei De Duitse metalband Rammstein geeft op 5 juli 2022 een extra concert in het Nijmeegse Goffertpark. Na een Europese tour in 2019 (met een uitverkochte show in De Kuip) stond voor 2020 wederom een grote tour gepland. Het concert in het Goffertpark was binnen no time uitverkocht. Door de aanhoudende coronamaatregelen is de gehele Europese ‘stadium’ tour echter verplaatst naar 2022 en de grote vraag naar tickets heeft er voor gezorgd dat er een extra show in Nederland is toegevoegd.