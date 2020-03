NPO: Dit is een domper voor het Nederlands publiek

,,Dit is een domper voor het Nederlands publiek, het fantastische team achter de schermen, de presentatoren en de artiesten”, zegt Rijxman. ,,In de afgelopen maanden is er door een grote groep mensen keihard aan het songfestival gewerkt. Wij danken hen voor hun grote inzet en betreuren dat de resultaten van de inspanningen niet op korte termijn zichtbaar zullen zijn.”

Rijxman benoemt in het bijzonder de gemeente Rotterdam, ‘die zich in dit project het afgelopen jaar als ideale partner heeft bewezen’. ,,Deze editie was een uitgelezen kans om in een periode van onzekerheid in Europa elkaar op een andere manier te verstaan, maar vooral ook een kans om Europa écht samen te brengen. Muziek is universeel verbindend en - daar ben ik zeker van - dat blijft zo. Ook na deze coronacrisis.”