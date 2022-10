NPO en VRT gaan intensief samenwerken om impact te vergroten

Op al deze gebieden zullen de komende jaren concrete samenwerkingen worden opgezet. Diverse concrete initiatieven staan al in de steigers. ,,We delen als landen al zoveel met elkaar en dat gaan we nu dus ook op het gebied van media doen”, verklaart NPO-voorzitter Frederieke Leeflang het nieuwe samenwerkingsverband. VRT-CEO Frederik Delaplace vult haar aan: ,,We slaan de handen ineen om nog méér publieke omroep te zijn voor al onze kijkers en luisteraars.”

De dramaserie Arcadia de eerste coproductie tussen VRT en NPO. Dit groots opgezette dystopische drama is in de loop van 2023 in Vlaanderen en Nederland te zien. NPO en VRT gaan het aanbod van de omroepen in de beide landen nog zichtbaarder maken op de eigen publieke digitale platformen NPO Start/NPO Luister en VRT MAX. De omroepen willen de digitale platformen verder te verrijken door de onderlinge uitwisseling van podcasts en videoreeksen. Daarnaast wordt bekeken of succesvolle acties of projecten bij de ene omroep ook kunnen worden opgezet bij de andere.

