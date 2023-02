NPO geeft ON! extra tijd om te reageren op derde sanctie

De NPO geeft omroep Ongehoord Nederland (ON!) extra tijd om te reageren op het voornemen om een derde sanctie op te leggen. De omroep van Arnold Karskens had hierom gevraagd. De NPO heeft tot 7 maart de tijd gegeven om de reactie te formuleren, laat een woordvoerder vrijdag weten. ,,Daarna zullen wij de zienswijze bestuderen en een besluit nemen over de mogelijke derde sanctie”, zegt hij.

Aanleiding voor de voorgenomen derde sanctie is het eind november verschenen tweede rapport van de ombudsman van de NPO waarin staat dat de omroep de journalistieke code van de NPO in het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws ‘stelselmatig heeft overtreden’. Zo was in veel uitzendingen sprake van ‘een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten’.

De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. De eerste volgde eveneens na een rapport van de ombudsman, die destijds klagers in het gelijk stelde dat ON! in zijn programma’s aantoonbaar onjuiste informatie had verspreid. De tweede boete volgde omdat de omroep van Arnold Karskens volgens de NPO niet voldoende bereid is om samen te werken binnen het omroepbestel. De tweede sanctie is overigens nog niet officieel. ON! is daartegen in beroep gegaan. Een adviescommissie moet zich nu over het besluit buigen.

Onhoudbaar

De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een verzoek te doen aan staatssecretaris van Media Gunay Uslu om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. De NPO liet in januari weten dat er na het definitief opleggen van een derde sanctie wordt nagedacht over een mogelijke stap naar Uslu. Diverse partijen in de Tweede Kamer willen dat de NPO consequenties verbindt aan de derde sanctie. ,,Op hoeveel sancties moeten we nog wachten voordat er wordt ingegrepen?”, aldus Mohammed Mohandis van de PvdA. D66 noemt de plek van ON! in het publieke bestel ‘onhoudbaar’.

ON! zelf liet al weten de voorgenomen derde sanctie van de NPO ‘onrechtvaardig’ en ‘ondemocratisch’ te vinden. De ombudsman van de NPO heeft de afgelopen twee weken, na de start van het nieuwe seizoen van Ongehoord Nieuws, weer klachten gekregen over de uitzendingen. Deze zijn doorgestuurd naar de omroep, die zes weken de tijd heeft hierop te reageren.

De NPO heeft de omroep in december verzocht aandacht te geven aan een aantal verbeterpunten. ON! stelde volgens de NPO zelf in gesprekken vast dat evaluaties van Ongehoord Nieuws tot aanpassingen en verbeteringen moeten leiden, presentatoren training en coaching moeten krijgen en dat er een-op-een-functioneringsgesprekken met redacteuren en presentatoren moeten worden gevoerd. De NPO heeft eind december een eerste rapportage van ON! ontvangen over deze verbeterpunten. ,,Wij zullen richting de omroep nog op deze rapportage reageren”, meldt de NPO vrijdag.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: