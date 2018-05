NPO heeft plannen voor soapserie op plek EenVandaag

Vasten met Gasten Ismail Ilgun: Ik wil het verschil laten zien

7:30 Twee jaar terug werd hij gehaat, ‘treitervlogger’ Ismail Ilgun. Premier Mark Rutte noemde hem ‘tuig van de richel’. Maar dat was toen. Ilgun is een andere weg in geslagen. In een nieuwe, persoonlijke videoserie voor het AD toont hij hoe bekende Nederlanders de ramadan ervaren.