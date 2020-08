NPO kijkt nog eens kritisch naar spelregels voor ideeën van kijkers

Op sociale media was commotie ontstaan omdat in deze spelregels stond dat deelnemers die een goed idee hebben dit ‘kosteloos overdragen aan de NPO’. Zij zouden vervolgens geen enkele rechten of aanspraken kunnen ontlenen aan de ontwikkeling van dit idee tot format of programma. De inzender van het beste idee krijgt wel 1000 euro. Ook is voor veel mensen onduidelijk of ideeën ook door de NPO mogen worden gebruikt zonder overleg met de inzender als het idee niet wint.



‘De voorwaarden zijn niet duidelijk genoeg en we zullen ze aanpassen’, erkent de NPO in een reactie op Twitter. ‘De indiener van het winnende idee zal ook meedelen in het succes en daar zullen passende afspraken over worden gemaakt.’ De NPO beklemtoont dat het in dat geval gaat om ‘marktconforme afspraken’.