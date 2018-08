NPO komt met historische serie over vliegtuigbouwer Fokker

Volledig scherm Suzanne Kunzeler © NPO Kunzeler blijft het benadrukken: we moeten apetrots zijn op drama in de eigen moerstaal. ,,En wij willen de diversiteit aan series behouden. Maar we zien ook wel dat het wellicht wat té veel is. Dus we gaan iets minder maken en daar dan iets meer geld opleggen zodat nog betere kwaliteit geleverd kan worden. Daarmee zeg ik niet dat onze series er nu afgeraffeld uitzien.



De genrecoördinator (per september), tevens netmanager van NPO 3, spreekt de ambitie uit elk jaar in elk geval met één grote ‘landmark-serie’ te komen. ,,Ik denk dan aan historische series op NPO 1 over onze vaderlandse geschiedenis’’, legt Kunzeler uit. ,,Wij hebben er al enkele in ontwikkeling. Je wilt soms echt groot uitpakken en dan kost kwaliteit gewoon geld. Dat genre behoeft sowieso meer budget, omdat ze productioneel ingewikkelder zijn. Maar we willen bijvoorbeeld ook schrijvers langer de tijd geven aan een script te werken.’’ In dit geval komt er een historische serie De Stamhouder (kosten 53 miljoen) naar het gelijknamige boek van journalist en biograaf Alexander Münninghoff. Ook in de maak: een dramaserie over het Nederlandse luchtvaartbedrijf Fokker.

Netflix

De publieke omroep moet stevig bezuinigen, maar drama blijft als speerpunt gespaard. Is dat wel zo slim? Moet je drama met drama bevechten in een landschap waarin Netflix de dienst uitmaakt? En kan dat geld dan niet beter naar het genre journalistiek waar nu enkele klappen vallen?



,,Nee’’, klinkt het stellig. ,,Ik vind dat een heel vreemde gedachtegang. De publieke omroep maakt al meer dan 50 jaar dramaseries, velen staan in ons geheugen gegrift, bepaalden hoe wij onze cultuur vormgeven. Ja Zuster, Nee Zuster is een serie waarvan we de liedjes nog steeds kennen.’’



,,We concurreren ook niet met Netflix, want daar maken ze geen Nederlandse series. Wij laten onze eigen verhalen op onze eigen manier aan ons Nederlands publiek zien. Juist in deze tijden waarin de Amerikaanse cultuur zo oprukt, is het van belang het Nederlandse verhaal onder de aandacht te blijven brengen. Kijk naar De Luizenmoeder! Je ziet hoe massaal we dat omarmen en waarderen.’’

Quote Nederland moet zich presente­ren als land waar veel sterk drama wordt gemaakt Suzanne Kunzeler, coördinator drama NPO

Hollands Hoop-scenarist Franky Ribbens pleitte onlangs op deze website voor meer samenwerking met het buitenland. Meer co-produceren zodat de serie ook over de grens kan worden uitgezonden en geld ook weer terugvloeit naar de publieke omroep. Hoe denkt Kunzeler daarover?



,,Dat doen we al wel hoor. Als de Dijken Breken bijvoorbeeld was een co-productie met de Belgen. Ook in het nieuwe Keizersvrouwen (misdaadserie van AVROTROS met Karina Smulders, red.) zit buitenlands geld. Maar ik denk dat we dit zeker meer structureel moeten doen. We moeten ons als Nederland sowieso beter naar buiten toe presenteren als een land waar veel sterk drama wordt gemaakt.’’



Het is een van Kunzelers functie als genrecoördinator. ,,Je ziet nu vaak dat omroepen series ontwikkelen, waar we geen weet van hebben. Dat is prachtig, maar ook vrij frustrerend voor de makers. En mijn job heeft ook te maken met het feit dat we niet alleen voor lineair (traditioneel op de beeldbuis, red.), maar ook voor ‘web only’ en ‘on demand’ produceren. Het is goed dat een iemand daar nu zicht op heeft.

Volledig scherm Beeld uit Als de dijken breken, de Markthal in Rotterdam staat onder water © RV

Overigens blijft lineair uitzenden van belang, meent Kunzeler. ,,Daar bouwen we ook avonden mee. Series eerst of alleen online brengen, is iets waar we heel behoedzaam mee zullen blijven omgaan.



Een greep uit het aanbod van de nieuwe dramaseries bij de publieke omroep: de politieke thriller MORTEN (volgend jaar) met acteur Peter Paul Muller, LOÏS (november) met Noortje Herlaar naar de boekenreeks van Simone van de Vlugt en Oogappels (ook in november) van Gooische Vrouwen-regisseur Will Koopman over de maatschappelijke druk op ouders om de opvoeding van hun pubers. Ook krijgt de filmflop Redbad van Roel Reiné een nieuwe kans. Het historische epos wordt in een opnieuw gemonteerde versie inclusief niet eerder vertoonde scènes, uitgezonden als vierdelige tv-serie.